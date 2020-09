David Goffin staat opnieuw in de 1/8ste finales van de US Open

David Goffin (ATP 10) heeft zich vrijdag voor het vierde jaar op rij geplaatst voor de achtste finales op de US Open, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De 29-jarige Luikenaar, het zevende reekshoofd in New York en de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen, versloeg in de derde ronde de Serviër Filip Krajinovic (ATP 28) in drie sets: 6-1, 7-6 (7/5) en 6-4 na twee uur en vier minuten.