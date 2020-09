Heusden-Zolder -

Zondag vindt in atletiekstadion De Veen in Heusden-Zolder de Nacht van de Atletiek plaats en dat al voor de 41ste keer. De meeting was aanvankelijk gepland voor 4 juli, maar kon door de coronacrisis uiteraard niet doorgaan. Zondag dus wel: zonder publiek en met een pak extra maatregelen. En zo krijgen we een uniek atletiekweekend: met vrijdagvanavond de Memorial Vandamme en zondag de Nacht van de Atletiek.