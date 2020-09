Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) moest vrijdag in de sprint van de zevende etappe andermaal vrede nemen met een ereplaats. In Lavaur finishte hij als vijfde. “Jammer, door die botsing met Julian verlies ik mijn kans”, zei hij na afloop.

“Die coup van Bora was onverwacht. Het ging echt hard in dat eerste uur, echt à bloc en een mooie tactiek van Bora-hansgrohe ook. Het was pittig, maar ik zat goed vooraan, dus ik heb de grote paniek niet ...