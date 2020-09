‘Groene’ drone dropt cannabis boven stadscentrum Tel-Aviv

Afgelopen donderdag dropte een drone pakketjes cannabis over het stadscentrum van Tel Aviv. Activisten die de drug willen legaliseren, beloofden via social media gratis weed vanuit de lucht.

“De tijd is gekomen”, zeiden de activisten die pro cannabis zijn. “Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee dat is het niet! Het is de groene drone die jullie voorziet van gratis cannabis vanuit de lucht!”

Toen de drone de drugs naar beneden liet vallen, renden verschillende mensen de straat op om in het midden van het drukke verkeer de zakjes op te kunnen rapen.

Volgens de politie werden er twee mensen gearresteerd de drone bestuurden. Momenteel is medicinale cannabis toegelaten in Israël, ander gebruik is verboden.