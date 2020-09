Aantal besmettingen in Nederland omhoog met 744, hoogste stijging sinds 11 augustus

In Nederland zijn tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 744 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdagmiddag. Het is de grootste stijging bij onze noorderburen in een etmaal sinds 11 augustus. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4.000 positieve tests gemeld.