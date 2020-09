Na amper een week gaat Vlaamse school al over op code oranje

Machelen / Diegem / Vilvoorde / Kraainem / Wemmel -

Na amper een week moeten verschillende secundaire scholen in de Vlaamse rand rond Brussel al overwegen om over te schakelen op halftijds lesgeven op school. In Vilvoorde houdt voorlopig code geel in stand, maar in Machelen voert men vanaf 7 september code oranje in voor de technische school GISO.