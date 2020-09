Met de vingers in de neus: Wout van Aert wint opnieuw na geanimeerde Tourrit

Wout van Aert won in Lavaur de zevende rit in de Tour. Na een putsch van Bora-hansgrohe van bij de start, moesten heel wat spurters meteen lossen. En ze kwamen niet meer terug. In de finale brak het peloton door waaiervorming opnieuw in twee stukken waarna Van Aert de spurt won voor Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard.