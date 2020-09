Hoe gangster Sekkaki na maanden op de vlucht in Lummen opgepakt kon worden

Lummen -

Gangster Oualid Sekkaki (26) leefde waarschijnlijk negen maanden lang ondergedoken in België. Hij werd donderdag opgepakt in Lummen, nadat hij in december 2019 was ontsnapt uit de gevangenis van Turnhout. “Wanneer je iemand opjaagt, wordt hij plots heel zichtbaar”, zegt de politie na zijn arrestatie.