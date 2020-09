Jennifer Lopez schittert in reclamecampagne met haar tweeling

Jennifer Lopez mag dan wel steeds volop in de kijker lopen, net als veel van haar collega’s houdt ze haar kinderen liever buiten de schijnwerpers. Nu maakt de actrice en zangeres weliswaar een uitzondering. In een reclamecampagne schittert ze samen met hen en haar moeder op de foto’s.

De tweeling, Max en Emme, uit haar vorige huwelijk met Marc Anthony komen heel af en toe even piepen op de Instagrampagina van Jennifer Lopez, maar verder houdt ze hen liever ver weg van het drukke Hollywoodcircus. Tot nu. De kinderen mochten hun moeder vergezellen in een reclamecampagne van het merk Coach, en ook hun grootmoeder Guadelupe was van de partij.

“In een jaar als dit, waarin zoveel chaos heerst en zoveel verandering en onzekerheid ons omringt, is familie de constante bron van liefde en licht voor iedereen,” vertelt Jennifer Lopez in een persverklaring. “Ik heb me nooit meer verbonden gevoeld met mijn familie. Ik heb hen nooit meer dan nu nodig gehad in mijn leven.”

Jennifer Lopez is trouwens niet de enige ster die in de reclamecampagne ‘Coach Family’ als ambassadrice optreedt. Ook Michael Jordan werd geportretteerd met zijn geliefden.