De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de verdeling van negen bijkomende NMR-toestellen voor medische beeldvorming. Ook het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik krijgt de kans om een erkenning aan te vragen. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De meeste Vlaamse ziekenhuizen beschikken over één of meer NMR-toestellen. NMR staat voor Nucleaire Medische Resonantie en is een beeldvormingsmethode om doorsnedefoto’s te maken van het menselijk lichaam ...