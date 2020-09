Nieuwe MRI bevestigt diagnose Philippe Gilbert: “Er is nog geen enkel zicht wanneer hij opnieuw zal koersen”

Philippe Gilbert heeft donderdag een nieuwe MRI-scan ondergaan. De kopman van Lotto Soudal kwam ten val in de openingsrit van de Tour de France en liep daarbij een breukje op in de knie. Zijn Tour zat er na één dag op. Omdat de knie nog gezwollen stond, werd een nieuwe MRI genomen. De diagnose is dezelfde: een breukje in de knie.

Gilbert was één van de vele renners die zaterdag ten val kwam in Nice. Hij reed de rit nog uit, maar na afloop bleek dat hij een breuk had opgelopen in de linkerknie. Het ging om een kleine, niet verplaatste breuk, minder erg dan twee jaar geleden toen hij in een ravijn viel in de Tour. Wel was er nog te veel bloed en vocht rond de breuk waardoor een volledige diagnose nog niet mogelijk was. Donderdag moest meer info geven met een nieuwe MRI.

“Eigenlijk is er weinig nieuws”, klink het bij Lotto Soudal. “De dokter had nu een beter zicht op de breuk, maar verder is er niets gevonden.” De dokter schatte zondag een rustpauze van twee à drie weken in, de Vlaamse klassiekers leken daardoor nog haalbaar, maar een uitspraak daarover wilde de ploeg nog niet doen.

“Hij moet nu revalideren naargelang de pijn die hij heeft”, klinkt het nog bij het team. “Er is voorlopig nog geen enkel zicht wanneer hij opnieuw zal koersen.” Maandag zullen Gilbert en zijn team meer toelichting geven over zijn gezondheid.