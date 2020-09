Het Nederlandse industrieel concern VDL, met een busfabriek in Roeselare, start een joint venture om in Helmond en Geleen medische mondkapjes en filters te produceren. Het gaat daarvoor samenwerken met het speciaalchemiebedrijf DSM, zo maakten ze vrijdag bekend.

De joint venture zal Dutch PPE Solutions heten en zal de producten maken in Helmond, nabij Eindhoven en Geleen in Nederlands-Limburg. In oktober zou de productie van FFP2-mondmaskers ...