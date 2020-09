Voormalige butler van prins Charles mag ‘royal’ niet langer gebruiken in bedrijfsnaam

Grant Harrold, de voormalige butler van prins Charles, moet na een rechtszaak zijn bedrijfsnaam ‘The Royal Butler’ wijzigen. De Britse Queen stapte naar de rechtbank om een verbod op te leggen op het gebruik van de eretitel ‘royal’ en haalde nu haar gelijk. Dat meldt de krant The Times.

De eretitel ‘royal’ mag je in het Verenigd Koninkrijk niet zomaar te pas en te onpas gebruiken. Dat ondervonden prins Harry en Meghan Markle tot grote schande al na hun vertrek uit de koninklijke familie al en nu volgt Grant Harrold in het rijtje. De Britse Queen stapte naar de rechtbank, omdat de voormalige butler van prins Charles een bedrijf had opgericht met de naam ‘The Royal Butler’. Nu de uitspraak in het voordeel van de Britse koningin spreekt, moet de man zijn bedrijfsnaam wijzigen.

Volgens de advocaten van Grant Harrold kreeg hun cliënt uitdrukkelijk de toestemming van de koninklijke familie om onder de naam ‘The Royal Butler’ te opereren, maar dat werd tijdens de rechtszaak door de advocaten van de koningin weerlegt. De naam zou volgens hen ook misleidend zijn, omdat gesuggereerd wordt dat hij nog steeds bij de koninklijke familie tewerkgesteld zou zijn.

De voormalige butler werkte tussen 2005 en 2011 voor prins Charles. Daarna richtte hij zich op zijn eigen bedrijf, dat butler- en etiquettetrainingen aanbiedt. Volgens The Times wilde Grant Harrold niet officieel reageren op de uitspraak, maar zou hij wel tegen de uitspraak in beroep willen gaan.