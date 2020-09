Limburg heeft tweede hoogste R-waarde van het land

Hasselt - Het aantal besmettingen in Limburg is gestegen naar gemiddeld 26 positieve tests per dag, 9 procent meer dan vorige week. Het reproductiegetal voor onze provincie bedraagt nu 1,124, de tweede hoogste R-waarde van het land.

KAART. Hoeveel besmettingen zijn er in jouw gemeente?

De laatste week van augustus kwamen er in Limburg 183 besmettingen bij, 15 meer dan vorige week. Het reproductiegetal stijgt naar 1,124, wat betekent dat 100 patiënten 112 andere personen besmetten. Ook in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Luik wint het virus opnieuw aan kracht. Limburg heeft na West-Vlaanderen de hoogste R-waarde van het land. “Maar in absolute cijfers blijft het aantal besmettingen in die vier provincies relatief beperkt”, stelt Van Gucht. Sinds de uitbraak van de pandemie, begin maart, hebben al 7.916 Limburgers positief getest op Covid-19.

Stagneert

In heel België komen er nog elke dag gemiddeld 439 besmettingen bij. “In vergelijking met een week geleden is dat nog altijd een daling van 8 procent, maar als we kijken naar de cijfers van de laatste dagen zien we wel dat de daling stagneert”, waarschuwt Van Gucht. De piek van de tweede golf lag rond 10 augustus, toen er gemiddeld 900 nieuwe besmettingen bijkwamen. Het epicentrum van het virus lag toen in Antwerpen, maar heeft zich vandaag naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst.

In de Limburgse ziekenhuizen liggen vandaag nog 10 coronapatiënten, waarvan er 2 intensieve zorgen nodig hebben. Nationaal worden elk dag gemiddeld 16 besmette patiënten opgenomen (-16 procent). Er liggen nog 206 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 48 minder dan een week geleden. Ook het sterftecijfer blijft dalen, naar gemiddeld 3,7 overlijdens per dag (-35 procent).

Hoewel het aantal besmettingen in onze provincie lichtjes toeneemt, zijn nog altijd 9 Limburgse gemeenten al minstens een week coronavrij. Met 33 besmettingen de voorbije week blijft Genk de zwaarst getroffen gemeente. De mijngemeente telt gemiddeld 55 positieve gevallen per 100.000 inwoners.