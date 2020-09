Terwijl de autoverkoop de voorbije maanden een klap kreeg als nooit voorheen, is de verkoop van elektrische en hybride auto’s fors gestegen. De verkoop van elektrische auto’s steeg met 30 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van vorig jaar.

De voorbije acht maanden werden er in ons land 7.428 elektrische auto’s in het verkeer gebracht. Dat leren ons de cijfers van sectorfederatie Febiac op basis van de inschrijvingen. In de eerste acht maanden ...