Sterren deelden massaal foto’s van zichzelf zonder make-up tijdens de lockdown

Even geen paparazzi op de loer en geen glamoureuze poses op de rode loper. Internationale sterren leken van deze opgelegde ‘pauze’ te profiteren door lekker ongegeneerd in huis rond te hangen zonder make-up op en daar deelden ze graag foto’s van met hun volgers.

Zoals velen onder ons hebben de sterren de vrije tijd die hen recent toebedeeld werd door de wereldwijde coronacrisis aangegrepen om lekker thuis rond te hangen. In comfortabele kledij en zonder make-up op. En ze waren ook niet te beroerd om hun naturelle look met hun volgers te delen. Wat meer is: velen lijken dit zelfs nu nog vol te houden.

Actrice Dakota Fanning riep haar vele volgers op om veilig thuis te blijven, terwijl ze haar eigen temperatuur opnam. En daar had ze overduidelijk geen make-up voor opgedaan.

Katy Perry, die slechts één week na de bevalling een foto deelde van zichzelf in een huidskleurige borstvoedingsbeha en ondersteunende, grijze onderbroek met hoge taille, heeft bijlange geen schrik om haar minder glamoureuze kant te laten zien.

Een duetje zingen voor de camera in de woonkamer? Daar hoef ik me niet voor uit te dossen, lijkt zangeres Kelly Clarkson dan weer gedacht te hebben.

Actrice Helen Mirren nam deze foto net nadat ze uit bed kwam en maakte van de gelegenheid gebruik om in ruil voor dit prachtstuk een donatie te geven om ziekenhuizen in Amerika te ondersteunen.

Ook zangeres Vanessa Williams liet de beautycase even onaangeroerd. Lekker genieten in het zonnetje kan helemaal naturel. Nergens voor nodig, zo blijkt.

, vooral bekend van The Big Bang Theory, plaatste een videogesprekje op Instagram gefilmd vanuit haar achtertuin. Het lijkt of de actrice net uit bed gestapt is, inclusief haar slaperige, naturelle gezicht én in badjas.