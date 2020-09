Het gerechtshof in Den Haag heeft de Nederlandse politicus Geert Wilders vrijdag veroordeeld voor groepsbelediging in het inmiddels jarenlang aanslepende ‘minder-Marokkanen-proces’, maar vrijgesproken voor het aanzetten tot haat en discriminatie.

Wilders stond terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid ...