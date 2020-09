Tijdens de hittegolf in de eerste helft van augustus werd een aanzienlijke oversterfte geregistreerd. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag.

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan werd deze zomer twee keer geactiveerd: van 23 tot 26 juni en van 2 tot 17 augustus. In juni bleef de oversterfte beperkt, maar in augustus was er een aanzienlijk ...