Witte professor deed jarenlang alsof ze zwart was: “Ik ben een lafaard”

Jessica Krug, een professor Afro-Amerikaanse geschiedenis aan de George Washington University, deed jarenlang alsof ze zwart was. In een blogpost vertelt ze de waarheid.

“Ik heb mijn leven als wit, Joods kind in Kansas City verborgen onder verschillende aangenomen identiteiten waarop ik geen recht had”, schrijft Crug op Medium. “Mensen hebben met mij en voor mij gevochten, en mijn valse identiteit is niet alleen fout - onethisch, immoreel, anti-zwart en koloniaal - maar het betekent dat elke stap die ik heb genomen manipulatief was voor wie ik liefheb.”

Krug was naast professor ook een activist en auteur. Ze ontving subsidies voor een boek over de trans-Atlantische slavenhandel. Daarin bedankt ze haar ‘voorouders, onbekend, zonder naam, die een toekomst het leven ingeblazen hebben waarvan ze niet wisten dat die kon of zou bestaan’. Ze verzon banden met onder meer Angola en Brazilië. In juni sprak ze nog onder de naam Jessica La Bombelara over politiegeweld.

Het verhaal doet meteen denken aan Rachel Dolezal, de activiste die zich voordeed als een zwarte vrouw. In 2013 kwam het uit dat ze wit was. Aan de basis lagen onder meer haar mentale gezondheid en een moeilijke kindertijd, ze beweerde zich “zwart te voelen”.

Ook Krug verwijst naar haar mentale gezondheid en haar kindertijd. “Maar mentale gezondheidsproblemen kunnen en zullen nooit uitleggen of goedpraten wat ik gedaan heb”, schrijft Krug. “Mijn gedrag was het toppunt van geweld, diefstal en toe-eigening van de talloze manieren waarop niet-zwarte mensen de zwarte identiteit en cultuur blijven gebruiken en misbruiken. Ik ben een lafaard.” Ze schrijft nog dat ze zichzelf verantwoordelijk houdt en dat ze dit niet kan goedmaken. “Ik zou nooit vragen om vergiffenis. Ik wil proberen mijn relaties te herstellen met zij die ik gekwetst heb, maar alleen als zij beslissen dat ze dat willen.”

De universiteit in Washington D.C. is op de hoogte van de blogpost, maar heeft nog niet gereageerd. Auteur Robert Jones jr., die verschillende keren met Krug samenwerkte, deelde zijn excuses op Twitter. “Ik had geen idee.”