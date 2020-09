Onduidelijk wanneer dossier Reuzegom weer voor raadkamer komt

Hasselt -

Zoals verwacht heeft de raadkamer in Hasselt vrijdag de doorverwijzing van de verdachten in het dossier Reuzegom geschorst. De advocaten van de betichten en de burgerlijke partijen vragen om extra onderzoek. In totaal gaat het om vijf verzoeken. “Wanneer de zaak opnieuw voor de raadkamer komt, is onduidelijk”, aldus advocaat Pieter Helsen.