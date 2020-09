Kirsten Flipkens is uitgeschakeld op US open maar zit vast in New York: “Is Roland Garros zo nog wel haalbaar?”

De US Open zit er definitief op voor Kirsten Flipkens (WTA 72). Onze landgenote ligt er zowel in het enkelspel als het dubbelspel uit. Maar wat nu? Flipkens vraagt het zichzelf luidop af want momenteel lijkt ze vast te zitten in New York, waardoor haar voorbereiding op Roland Garros in het water dreigt te vallen.