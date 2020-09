Doodsbange bewoners vinden massa gebruikte Covid-19-tests op straat

Doodsbange bewoners vonden honderden gebruikte Covid-19 sneltestkits verspreid buiten hun huizen op de Filippijnen.

Roy Gonza reed op zijn motor toen hij zag dat zijn buren zich op straat verzamelden in het district Sampaloc in Manilla. Hij stopte om te kijken wat de oorzaak was van de commotie en zag het medisch afval over de weg verspreid liggen.

“Aanvankelijk leken ze op zwangerschapskits, maar toen ik dichterbij liep, zag ik dat ze leken op de kits die voor Covid-19-tests werden gebruikt.” vertelde Roy

De gezondheidsinspectie bevestigde dat het inderdaad om Covid-19-tests ging en opende een onderzoek. Bij het controleren van de beveiligingscamera’s, ontdekten de functionarissen dat het afval uit een vuilniszak viel die op de tuktuk was geladen.

De verantwoordelijken kunnen worden aangeklaagd voor onjuiste afvalverwerking.