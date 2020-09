Ultieme zoekactie naar al 46 jaar vermiste vrienden in Nederlands Brabant

De Nederlandse politie doet nog een laatste poging om de sinds 1974 vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten te vinden. Komende dinsdag wordt er nog één keer gezocht in het water van de Brink in Liessel (Brabant), op twee locaties. Daar ligt een metalen voorwerp in het water, zo wees eerder onderzoek uit. Mogelijk gaat het om de auto waar de twee mannen in reden toen ze verdwenen.