Hoeselt -

Donderdagavond heeft een 32-jarige man in het centrum van Hoeselt zijn rijbewijs na een positieve drugstest voor 15 dagen moeten afgeven. De man werd in de Hulstraat aan de kant gezet. Hij testte positief op marihuana. In 2015 liep de bestuurder al eens tegen de lamp voor rijden onder invloed van drugs. Hij zal het bij de politierechter mogen gaan uitleggen.