Hit op YouTube: pikant filmpje met kandidate Miss België

Heist-op-den-Berg - De Heistse filmclub heeft een hit beet op YouTube. Een pikant en grappig filmpje met een voormalig kandidate van Miss België kon de laatste weken al meer dan een miljoen kijkers lokken.

Opvallend: het filmpje met de titel '200 euro' dateert al van 2018. "Maar de laatste vier weken wordt het enorm veel bekeken. We hebben geen idee hoe dat komt, we hebben er alleszins geen extra reclame voor gemaakt. Maar plots zagen we het aantal views stijgen tot over het miljoen. Soms hebben we op één dag meer dan 100.000 views. De meeste kijkers komen uit Nederland. Maar omdat het filmpje ondertiteld is, hebben we ook veel kijkers in landen als India en Turkije", zegt Chris Verboven van de Heistse filmclub.

Handdoekje laten zakken

Het verhaaltje hebben ze bij de filmclub niet zelf verzonnen, het bestaat ook al in andere versies op het internet. Een man belt aan en biedt een ravissante jongedame 200 euro aan om het handdoekje rond haar middel te laten zakken. Na lang twijfelen volgt er uiteindelijk een onverwacht slot. "Voor dit verhaal moest het echt een vrouw zijn die eruit sprong. De actrice is Julie van de Eynde. Ze was kandidate bij Miss België in 2013. Ik heb Julie leren kennen tijdens een modeshow die ik filmde voor Patio in de Bergstraat. Ze is komt uit Begijnendijk, maar woont ondertussen ook in Heist."

De aandacht doet Chris alleszins deugd. "Het is onze eerste hit op YouTube van die orde. Mijn vorige record stond op 70.000. Je wil natuurlijk dat je werk bekeken wordt, dus is dit wel plezant. Het is het werk van een heel team. De cameraman was Werner Haegeman, de geluidsman Herman Vertommen. De andere acteurs naast Julie waren Kristof Welters en Patrick Op de Beeck ", zegt de 55-jarige, die in het dagelijks leven arbeider is bij busbouwer Van Hool.