Klas in quarantaine of niet? Wat als een leerling coronasymptomen vertoont?

In het Hasseltse Virga Jessecollege testte woensdag een leerling uit het vierde middelbaar positief op het coronavirus. De klasgenoten en leerkrachten moeten niet in quarantaine. “Het is niet de eerste en het zal ook niet de laatste besmetting zijn”, klinkt het bij CLB Limburg. Scholen kregen van de overheid een duidelijk draaiboek waarin de te treffen maatregelen opgelijst staan per graad. En dat ziet er als volgt uit.