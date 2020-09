Eindelijk fotobewijs: na twee eeuwen is de lynx terug in België

Al jaren wordt er gespeculeerd over de terugkeer van de lynx naar België, maar écht visueel bewijs ontbrak altijd. De lynx is de grootste Europese katachtige; een flink uit de kluiten gewassen ‘poes’, met maar een zeer korte staart en met kenmerkende pluimpjes op de oren. De lynx heeft lange, brede poten, waarmee hij goed over sneeuw kan lopen. In het verleden verging het de lynx zoals de wolf: uitgeroeid door de mens. Het dier ontbrak bijna twee eeuwen in onze natuur.