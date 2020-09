Na winst eerste set: tweede ronde Elise Mertens op US Open opgeschort

Ze was goed op weg om door te breken naar de derde ronde, maar de wedstrijd van Elise Mertens (WTA 18) tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 82) in de tweede ronde van de US Open is wegens de regen uitgesteld naar vrijdag. Na 1 uur en 7 minuten tennis en een stand van 6-3 en 1-0 in het voordeel van de Belgische nummer één, bedierf de regen donderdag de pret.