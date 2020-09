Methodeschool Ondersteboven bubbelt het schooljaar in.

Leopoldsburg - Eindelijk geen kleine bubbeltjes meer, maar één grote Onderstebovenbubbel. Met een glimlach wandelden de kinderen van groot tot klein de blauwe schoolpoort binnen waar allemaal bubbels in het rondvlogen.

Team Ondersteboven stond al vroeg klaar om de kinderen op hun eerste schooldag te verwelkomen. Er klonk in de verte een zelfgemaakt Ondersteboven bubbelpretlied. We zouden geen methodeschool zijn als we er niet meteen invlogen. We dansten een echte bubbelpretmove. Er werden echte bubbelkunstwerken gecreëerd door onze eigen kunstenaars. Deze zullen schitteren in de inkomhal van onze school. Iedereen kreeg zijn eigen bellenblaas met de tekst we bubbelen het schooljaar in. We kunnen het bijna niet geloven al die coole bubbels op Ondersteboven. We bubbelen door en we bubbelen goed, bubbelpret is hier en laat maar zien hoe het moet. We spreken nu al van sprankelend schooljaar.