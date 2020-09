Goud voor Bram Lentjes op het EK in Tsjechië

Koninksem

Tongeren - Op het Europese kampioenschap modelvliegen behaalde Bram Lentjes op 30 augustus jl. een 1ste plaats in de categorie F3D Pylon Racing in Olomouc (Tsjechië).

Team Lentjes (Bram en vader Wim) werden in 2019 4de op het WK in Australië en in dat zelfde jaar behaalde ze 3x goud op de Internationale wedstrijd in Italië, Zweden en Tsjechië. 2020 zou een fantastisch vliegseizoen moeten worden, maar Corona gooide roet in het eten. Gelukkig kon er toch nog één Europees Kampioenschap plaatsvinden in Olomouc. Het deelnemersveld was omwille van het virus redelijk beperkt. Het Tsjechische team was voltallig en tevens waren de ex-Wereldkampioenen en ex-Europese kampioenen ook van de partij.

Donderdag was de oefendag en alles bleek goed te werken ondanks de afwijkende weersomstandigheden. Via de data-analyse konden we zelfs opmaken dat de gemiddelde snelheid hoger lag dan verwacht.

Vrijdagnamiddag startte de wedstrijd en de eerste 2 vluchten van de 8 moesten gevlogen worden. De lagere luchtdruk zorgde ervoor dat de motor minder presteerde dan de dag voordien. Gelukkig kon Team Lentjes in de eerste vlucht een goede tijd van 59,59 seconden neerzetten. Na deze vlucht merkte we op dat door de moeilijke weersomstandigheden de motor erg toegetakeld was. De 2de vlucht vloog Bram een tijd van 59,62 seconden en hierdoor stond hij op het einde van de eerste dag bovenaan in de rangschikking. Ondanks de voorsprong, waren Wim en Bram toch niet tevreden. De motor had tijdens deze vluchten kunnen stilvallen, maar het geluk stond aan hun zijde.

Team Lentjes schakelde uit voorzorg over naar een meer betrouwbare, maar iets tragere motor. Het was tactisch beter om op safe te spelen. De volgende wedstrijddag vloog Bram gemiddeld rond de 61 seconden.

De andere piloten hadden het trouwens ook moeilijk met deze extreme weersomstandigheden. Zelfs de Tsjechen die een thuiswedstrijd speelde kregen het niet onder de knie om sneller te vliegen.

Zondag werden de laatste 2 vluchten afgerond en Bram vloog tijden van 59,77 en 60,25 seconden. Ruim voldoende om als 1ste te eindigen in deze rangschikking. De 4 beste piloten mochten daarna met elkaar wedijveren in de semifinales. Elke piloot deed nog 2 vluchten en de piloot met de snelste tijd won dit Europees Kampioenschap.

In de eerste vlucht behaalde Bram een tijd van 61,89 seconden. Vader en zoon waren erg ontgoocheld dat de motor niet zo goed presteerde. Ze wisten niet precies wat er aan de hand was met deze oh zo betrouwbare motor. Samen beslisten ze om het risico te nemen en met de snellere, maar minder betrouwbare motor te vliegen. In deze laatste en beslissende vlucht nam Team Lentjes het op tegen de zeer ervaren Tsjech Tomáš Andrlík. Bram vertrok als 2de en wist dat hij de Tsjech moest inhalen om de overwinning te behalen. Tijdens deze vlucht kwam Bram steeds dichter en dichter bij. Hij nam risico’s en vloog steeds korter rond de pylonen. Op deze manier lukte het hem om de ex-Europees kampioen in deze allerlaatste ronde in te halen. Team Lentjes realiseerde hierdoor een snelle tijd van 58,90 seconden en behaalden het goud op het EK in Tsjechië.