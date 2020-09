WZC Het Park viert de 85ste verjaardag van pastor Jaak Leen

Neeroeteren

Maaseik - 1 september was een heugelijke dag voor bijna 1.2 miljoen leerlingen: ze mochten na maanden vakantie en afwezigheid wegens Corona terug naar school en opnieuw hun vrienden en vriendinnen ontmoeten. In Kinrooi was er ook groot feest: Jaak Leen werd 85 jaar. Ongeveer een 4-tal jaar is hij pastor in WZC Het Park te Neeroeteren.

Op zijn identiteitskaart staat weliswaar 1/9/1935 daarentegen fysiek ziet hij uit als een persoon van 65 jaar met 20 jaar ervaring! In vele woonzorgcentra wonen en verblijven pastoors van 85 jaar, doch weinig zijn er nog voorganger in de wekelijkse viering.

Onze pastor rijdt nog met de auto, praat duidelijk in de eucharistieviering, schrijft zelf zijn homilie, heeft bemoedigende woorden voor onze bewoners en tijdens de laatste levensfase staat hij klaar voor bewoners en familie. Tevens is pastor Jaak de motor van onze pastorale werkgroep waarin hij duidelijk de christelijke visie van ons WZC Het Park verdedigt.

Zijn 85ste verjaardag hebben we niet zo maar laten passeren en in de viering van 4 september 2020 hebben we hem gevierd en gefeliciteerd! Voorzitter Mathieu Drijkonigen van de Campusraad sprak vele woorden van dank en waardering voor zijn jarenlange inzet. Hopelijk laat zijn goede gezondheidstoestand het toe om zich ten dienste te stellen van onze bewoners. Op de foto ziet u pastor Jaak Leen samen met een afvaardiging van de pastorale werkgroep.