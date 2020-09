Buurtbudgetten in Beringen: beslis mee!

Beringen - In Beringen zullen buurten een budget toegekend krijgen om het leven en wonen er nog aangenamer te maken. Hoe dat gebeurt, daarover kan jij meebeslissen! Het stadsbestuur is op zoek naar geïnteresseerden die deel willen uitmaken van een werkgroep rond buurtbudgetten.

“In totaal maken we deze legislatuur 150 000 euro vrij voor burgerinitiatieven via een systeem van buurtbudgetten”, vertelt schepen van participatiebeleid en wijkontwikkeling Jessie De Weyer. Een buurtbudget is een vorm van krediet dat een lokale overheid toekent aan een bepaalde wijk of buurt. De buurtbewoners kunnen dat budget dan inzetten voor initiatieven die de sociale cohesie en leefbaarheid in hun buurt helpen te versterken.

“Om te bepalen hoe en welke co-creatieprojecten ondersteund worden, is er nood aan een reglement. We zoeken daarom geïnteresseerde inwoners om deel te nemen aan een specifieke werkgroep die zich buigt over deze spelregels en het werkingskader van de buurtbudgetten.” Met het kick-offmoment, dat gepland is op 23 september om 19 uur in OC De Buiting, hoopt het stadsbestuur alvast inwoners te enthousiasmeren. Schrijf je dus snel in via seger.swerts@beringen.be!