Eerste schooldag in Tienerschool VOX

Pelt - Op 1 september stond er weer een sportieve en leuke onthaaldag op de planning bij Tienerschool VOX.

Alle leerlingen met een mondmasker in de klas, maar voorts was het een eerste september als een ander. De leerlingen leerden elkaar op een leuke en creatieve manier kennen. Nadien konden ze zich uitleven met sport en spel activiteit in openlucht. Natuurlijk moest deze dag worden afgesloten met een welverdiend ijsje. We zijn helemaal klaar op Tienerschool VOX voor een ongewoon, maar leuk en leerrijk schooljaar!