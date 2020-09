Alternatieve Camba-toer voor Ter Heide

Genk - De Camba-toer is een klassieker. Het zou dit jaar een speciale editie worden, de vijftiende, ten voordele van Ter Heide. Met de opbrengst wordt de vernieuwing gefinancierd van het elektrische rolstoelfietsenpark voor de gasten in de vestigingen in Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren. Helaas, Corona stak er stokje voor. Maar de organisator van de toer, het CallunaTeam zorgt voor een alternatief.

Fietsende groepen mountainbikers door de heide en met velen gezellig nakaarten bij een frisse pint zoals de voorbije jaren, dat zit er ditmaal niet in. De Camba MTB-TT van 20 september 2020 vindt niet plaats. De reden is niet ver te zoeken: er is geen beginnen aan om alles te organiseren in overeenstemming te zijn met de Corona-richtlijnen.

Maar het Genkse Calluna Team zocht een alternatief en vond het. Op 19 en 20 september 2020 kunnen de èchte toerliefhebbers alsnog een eigen Camba MTB-TT rijden op individuele basis.

Het vertrek is de aan de Camba in de Woudstraat in Genk. De tocht kun je individueel doen of in kleine groepjes. Tegen een vergoeding van 5 euro per persoon of 20 euro per bubbel stelt de organisatie de link ter beschikking om 26 of 46 km te fietsen via het GPX bestand dat gedownload wordt op tracker van elke mountainbiker. Aan de start- en aankomstplaats zijn zowel op zaterdag als op zondag tussen 08u00 en 12u00 enkele vrijwilligers van het Calluna Team aanwezig. Er is helaas geen bevoorrading noch catering. VWB-leden zijn verzekerd, de anderen doen dat op eigen verantwoordelijkheid. Voor meer informatie mail je het beste met Ludo Schrijvers – ludo.schrijvers@telenet.be.



Zoals steeds gaat de gevraagde bijdrage volledig naar het fietsproject dat het Calluna Team heeft opgezet met Ter Heide - een zorginstelling voor mensen met meervoudige beperkingen - voor de aankoop van elektrische rolstoelfietsen. Een dergelijke elektrische rolstoelfiets kost om en bij de 7.000 euro. Calluna Team zorgde samen met zijn sponsors reeds voor een zevental dergelijke fietsen. Het is de bedoeling het volledige park van 30 fietsen te vervangen.