Met fietsplezier naar school

Genk - De Vincentiusvereniging Genk-Zutendaal besteedt bijzondere aandacht aan de kinderarmoede. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zijn er tal van acties. Een daarvan is de actie 'met de fiets naar school'. Daarbij krijgt Vincentius een steuntje van Olmo-bikes, de producent van de gekende KRC-Genkbikes.

De Vincentiusvereniging die de armoede bestrijdt in Genk en Zutendaal focust zich de laatste jaren vooral op kinderarmoede.

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar dat heel bizar is in deze coronatijden, lanceert de vereniging tal van schoolgerelateerde acties om deze doelstelling waar te maken. Zo bedeelde ze onder haar cliënten - samen met de voedselpakketten - niet minder dan 450 pakketten met schoolgerief, evenals een honderdtal boekentassen, zowel voor de instappertjes (kleuters) als voor kinderen en jongeren die naar het eerste jaar van het basisonderwijs of van het middelbaar onderwijs gaan.

Vooral bij de overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs probeert de Vincentiusvereniging het gebruik van de fiets te stimuleren. De vereniging heeft enkele tientallen fietsen in voorraad, die ze ter beschikking stelt van jongeren die naar het middelbaar gaan. Daarbij krijgt ze nu een mooi duwtje in de rug van de fietsenfabrikant Olmo die via fietshandel 'Fietsplezier Gaethofs' (voorheen fietsplezier Janssen) een prachtige KRC-jongerenfiets ter beschikking stelt. Erik Janssen, die de fiets overhandigt aan Vincentiusvoorzitter Guido Vandebrouck zegt het zo: 'Ik hoef niet in de picture te staan, als de mensen maar gelukkig zijn'. Degene die deze fiets toebedeeld krijgt zal zeker gelukkig en zijn, en vanaf nu zeker ook fan van KRC Genk.