File voor kunst in het Thorpark

Genk - Het was druk, het voorbije weekend, aan de ingang van het mijndepot. Honderden mensen kwamen kijken naar 'De Finale', de tentoonstelling van afstudeerwerken van de cursisten van de Genkse Academie voor kunst. Bijwijlen was er zelfs een kleine file aan de inkom... Mensen snakken naar kunst.

Als je wilde gaan kijken naar de werken in de tentoonstellingsruimte in het Thorpark, moest je de procedure doorlopen: mondmaskertje omdoen, naam en gegevens invullen voor mogelijke tracing, de handen ontsmetten en dan pas kon je binnen. Maar het loonde de moeite.

In de benedenlokalen van het vroegere mijngebouw die indrukwekkend blijven ondanks al hun ruwheid presenteerden de laatstejaars hun werken. Het was buitengewoon hard werken voor de cursisten om dit jaar resultaten te kunnen tonen; door corona bleven de deuren van de academie immers lange tijd gesloten. Afstuderenden en school zijn dan ook bijzonder trots op de tentoonstelling. Er was een plejade aan werken te zien uit het uitgebreid aanbod van de school: beeldhouwen, keramiek, schilder- en tekenkunst, textiele kunst en grafie, boekkunst en grafisch ontwerp; ook de jongeren van het (digitaal) beeldatelier en het audiovisueel atelier tekenden present.

De ruime belangstelling voor deze kunstwerken was dan ook een riem onder het hart van de cursisten die op deze wijze hun studies in schoonheid afsluiten. Ze zullen deze heel bijzondere tentoonstelling in heel bijzondere omstandigheden nooit vergeten.