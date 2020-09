Derde dag training met de Rode Duivels, derde dag zonder Eden Hazard (29) tijdens de groepssessie. De kans dat de aanvoerder zaterdag in Denemarken aan de aftrap staat, is quasi onbestaande geworden. “Hij zal spelen, maar niet noodzakelijk van in het begin”, aldus bondscoach Roberto Martinez. Kevin De Bruyne ontbreekt sowieso.