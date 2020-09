Ysaline Bonaventure strandt in tweede ronde US Open

Ysaline Bonaventure (WTA 121) is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van de US Open. De Luikse verloor na 1 uur en 50 minuten in twee sets van de Française Alizé Cornet (WTA 56): 6-7 (4/7) en 3-6. Haar debuut op Flushing Meadows eindigt dus in de tweede ronde.