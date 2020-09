Spanje pakt diep in blessuretijd nog punt in Duitsland

Spanje heeft in de Nations League op de valreep nog een punt gepakt tegen Duitsland dankzij een doelpunt in de 96ste minuut. José Gaya maakte in extremis de openingstreffer van Timo Werner ongedaan: 1-1.

Ondanks de adelbrieven langs beide kanten was het allemaal wel niet zo hoogstaand in Stuttgart. Duitsland en Spanje waren nog volop bezig aan hun studieronde toen Emre Can de lieve vrede verstoorde met een dramatische terugspeelbal op doelman Kevin Trapp. Tot overmaat van ramp ging de stand-in van Manuel Neuer, die rust had gekregen na een slopende Champions League-campagne, oog in oog met de doorgebroken Spanjaard Rodrigo Moreno compleet naast de bal. Het staaltje Comedy Capers werd nog grotesker toen Moreno voor een leeg doel zo belachelijk lang wachtte met afdrukken dat Trapp hem zowaar nog het gras vanonder de voeten kon maaien. Met Romelu Lukaku zou het niet waar geweest zijn.

De Duitsers hadden nochtans het betere van het spel, maar bij de halve kansen die ze kregen stond David de Gea pal, of etaleerde Leroy Sané zijn gebrek aan matchritme door de verkeerde keuzes te maken. Kort na rust bewees Robin Gosens waarom hij bij zijn eerste selectie meteen mocht starten bij de Duitsers. De ex-ploegmaat van Timothy Castagne bij Atalanta pakte een lange bal goed mee en legde hem panklaar voor Timo Werner. Die trof raak met een harde schuiver: 1-0.

GOAL | Timo Werner plaatst Duitsland op voorsprong! 💥



1️⃣-0️⃣ #GERESP 🇩🇪🆚🇪🇸 pic.twitter.com/l6SDwQp0wa — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 3, 2020

Werner trapt tweede van de avond op de paal

Enkele minuten later werd de score al bijna verdubbeld. Sané liep de Spaanse defensie eraf en legde breed voor Werner, die zijn tweede van de avond op de buitenkant van de paal besloot. La Roja probeerde onder impuls van de jonge debutanten Ferran Torres (20) en Ansu Fati (17) wat terug te doen, maar slaagde er amper in de thuisploeg te verontrusten met zijn gebrei rondom de Duitse zestien. Een venijnig afstandsschot van Thiago Alcantara, verder kwamen de bezoekers niet.

Tot de 96ste minuut, toen José Gaya op de juiste plek stond om een bal in de scrimmage in doel te werken.

GOOOAL | Gaya met de gelijkmaker in de slotfase! 👊



1️⃣-1️⃣ #GERESP 🇩🇪🆚🇪🇸 pic.twitter.com/PAIzM890xI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 3, 2020

Anderlecht-verdediger scoort voor Oekraïne

Door het gelijkspel blijven Duitsland en Spanje elk met één punt achter in groep 4 van Divisie A. Oekraïne, dat Zwitserland klopte, is alleen koploper.

In Oekraïne-Zwitserland viel de openingstreffer veel sneller. Yarmolenko bracht de thuisploeg al na veertien minuten op voorsprong, Seferovic (41.) bracht de Zwitsers kort voor rust op gelijke hoogte. Middenin de tweede helft bracht Zinchenko (68.) de Oekraïners opnieuw op voorsprong op aangeven van Anderlecht-verdediger Bogdan Mykhaylichenko.

Foto: AP

AA Gent-aanvaller Roman Yaremchuk mocht bij Oekraïne invallen in de 54e minuut, Igor Plastun (AA Gent) en Eduard Sobol (Club Brugge) bleven 90 minuten op de bank. Oekraïne gaat aan de leiding in groep 4 als enige land met drie punten, Duitsland en Spanje tellen ieder één punt.

Ex-Anderlecht-spits scoort ook

Op het B-niveau speelden Bulgarije en Ierland 1-1 gelijk na doelpunten van Kraev (56.) en Duffy (90+3.). Wales was Finland de baas met 0-1 dankzij Moore (80.), Hongarije ging met 0-1 winnen in Turkije na een doelpunt van Szoboszlai (80.). Rusland klopte Servië met 3-1 dankzij twee treffers van Dzyuba (48, 81.) en eentje van Karavaev (69.). De Servische tegengoal werd gemaakt door Aleksandar Mitrovic (78., ex-Anderlecht).

Foto: AFP

In de C-afdeling speelden Moldavië en Kosovo 1-1 gelijk. Slovenië-Griekenland bleef 0-0. In de D-league tot slot bleef Letland-Andorra 0-0 en haalde de Faeröer het met 3-2 van Malta.