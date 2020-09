Patrick opent gastrobar na dood dochter Desiré: “Zelfs op wc verwijzingen naar haar”

Heusden-Zolder -

Stipt om 13 uur opent Gastrobar Desiderata in de Stationstraat in Zolder de deuren. De horecazaak is een project van Patrick Breugelmans, wiens dochter Desiré die in 2018 uit het leven stapte. Zij stond bij het grote publiek bekend als Prinses Roos uit de Studio 100-reeks Prinsessia. Het hele restaurant zit vol speelse details en subtiele verwijzingen.