Vaccin op komst, maar wie krijgt het eerst als er niet genoeg zijn voor heel het land?

Wat als er straks niet genoeg doses zijn van het vaccin tegen Covid-19? Of zelfs niet genoeg voor de risicogroepen in ons land? “Dan zal een discussie ontstaan op het niveau van volksgezondheid”, zegt de topman van het geneesmiddelenagentschap FAGG, Xavier De Cuyper, woensdag in Terzake.

Normaal duurt de ontwikkeling van een vaccin zeven jaar of langer, maar “gebaseerd op alle info die ik heb, durf ik te zeggen dat we in maart 2021 een vaccin tegen Covid-19 zullen hebben in België”, zei De Cuyper eerder. De topman van het geneesmiddelenagentschap FAGG vindt dat een realistische deadline is. Hoopvol nieuws, dus. Maar er is ook een verdeelsleutel opgesteld voor dat vaccin, want de fabrikant kan nooit heel Europa in een keer voorzien van vaccins.

In het beste geval zou België volgens die verdeelsleutel - gebaseerd op de bevolkingsaantallen van iedere lidstaat - zo’n 1,2 miljoen doses krijgen. En dat is te weinig voor het hele land, zelfs te weinig voor de risicogroepen. “Het is natuurlijk een lang proces”, zegt De Cuyper in Terzake. “De Hoge Gezondheidsraad heeft ons aanbevolen om eerst naar de risicogroepen te kijken. In België zijn dat al zo’n 4 miljoen mensen. Dan heb je niet genoeg doses.”

Wie krijgt dan voorrang? Daar is nog geen duidelijkheid over volgens De Cuyper. “Het is uitkijken: als er bij de eerste lading effectief niet genoeg doses zijn, dan zullen er keuzes moeten gemaakt worden. Dat zal een discussie zijn op het niveau van de minister van Volksgezondheid. Zal er gewacht worden tot er genoeg doses zijn voor iedereen of zal er dan een selectie komen … Dat weet ik niet.”