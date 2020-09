Aardverschuivingen en overstromingen door moessonregens hebben op een dag tijd aan zeker vijftien personen het leven gekost in Nepal. Tientallen anderen zijn nog vermist, melden de autoriteiten donderdag.

Het centraal gelegen dorp Dhorpatan is het zwaarst getroffen. Volgens burgemeester Karmati Pun Magar zijn daar zeker veertig personen vermist. “Dat aantal kan nog stijgen, want we zijn nog informatie ...