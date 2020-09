Een Belgische vrouw is woedend na een bezoek aan het Nederlandse pretpark Efteling. Ze kreeg het aan de stok met een werkneemster toen ze net voor sluitingstijd nog naar het toilet wilde gaan met haar achtjarige autistisch zoon. Ze moest de nacht uiteindelijk doorbrengen in een politiecel.

“Mijn autistische zoon is vernederd in de Efteling”: dat schrijft Liza Kurukulasuriya, een Belgische van Sri Lankaanse afkomst die bij een Europese denktank in Brussel werkt, boven een lange Facebookpost ...