Triatleet Jelle Geens bereidde WK voor in het zwembad in de tuin van zijn ouders

Bijna elf maanden na zijn laatste internationale race - midden oktober 2019 - mag Jelle Geens (26) dit weekend nog eens aan de bak. En het is meteen ‘volle bak’, want zaterdag wordt het wereldkampioenschap afgewerkt in Hamburg, de locatie waar de Zolderse triatleet vorig jaar nog brons pakte.

We bellen de Belgian Hammer op in zijn buitenverblijf in Spanje in de buurt van Calpe.

“Voor alle duidelijkheid: het is niet mijn buitenverblijf, he. Mijn ouders bezitten hier een huisje. Sinds half juni ...