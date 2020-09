De Bilzense N-VA politicus Wouter Raskin zegt dat Bilzen en Riemst in het geheim onderhandelingen over een fusie voeren. “Prima. Maar betrek Hoeselt daar ook bij.” Zowel burgemeester Sauwens van Bilzen als burgemeester Vos van Riemst ontkennen.

Wouter Raskin, oppositieraadslid voor de N-VA in Bilzen, is formeel: “Ik heb dat nieuws uit een betrouwbare bron. Maar ik kan de identiteit niet onthullen zonder die persoon in een lastig parket te brengen ...