Maatregelen beu? Deze kinderen weten al hun hele leven wat een lockdown is

Baal je even van de coronamaatregelen? Denk dan in het vervolg aan Stella, Rover, Stan, Remon en Mona. Deze kinderen kijken door hun levensbedreigende ziektes al lang niet meer op van enkele maanden lockdown en klagen niet als ze weer eens een mondmasker moeten opzetten. Dat kan iedereen maar beter doen, is de boodschap die de moedige modellen willen uitdragen met de fotoreeks ‘Quarantine Kids’.