US OPEN. Kenin stoot door naar derde ronde, Muguruza uitgeschakeld

De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 4) heeft zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van de US Open.

Kenin had geen moeite met de Canadese Leylah Fernandez (WTA 104), die met een 6-4 en 6-3 nederlaag afdroop op Flushing Meadows. De winnares van de voorbije Australian Open, die in de eerste ronde Yanina Wickmayer (WTA 146) uitschakelde, neemt het in de volgende ronde op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 31).

Foto: EPA-EFE

De Spaanse Garbine Muguruza (WTA 16), winnares van Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017, is niet verder geraakt dan de tweede ronde in New York. Begin dit jaar verloor Muguruza nog de finale van de Australian Open van Kenin. De Bulgaarse Tsvetana Pironkova haalde het met 7-5 en 6-3. De 32-jarige Pironkova is niet geklasseerd. Na meer dan drie jaar afwezigheid op het circuit timmert ze op de US Open aan haar comeback. De Bulgaarse treft de Kroatische Donna Vekic (WTA 24) in de derde ronde.