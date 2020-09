Giulio Ciccone mist de Tirreno-Adriatico door coronabesmetting

De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone kan volgende week niet starten in de Tirreno-Adriatico. Zijn ploeg Trek-Segafredo maakte donderdag bekend dat Ciccone is besmet met het coronavirus. De test werd in overeenstemming met de regels van de Internationale Wielrenunie (UCI) uitgevoerd op 31 augustus, een week voor de start van de Italiaanse rittenkoers. Voor Ciccone gold de Tirreno als een belangrijke voorbereidingskoers op de Giro.

Het laatste contact met zijn ploeggenoten was op 23 augustus, de dag van het Italiaans wegkampioenschap. De ploeg bezweert dat daar de regels wat betreft ‘social distancing’ in acht zijn genomen. Voorafgaand hadden alle aanwezige renners van Trek negatief getest op het virus. Ciccone mocht vanwege vermoeidheid het geplande trainingskamp verlaten om thuis individueel te trainen. Na zijn positieve test zijn alle renners en stafleden met wie hij nog contact had gehad nogmaals getest. Daaruit kwam geen nieuwe besmetting naar voren, zo meldt de ploeg.

Ciccone (25) heeft onder meer twee ritzeges in de Giro achter zijn naam staan, in 2019 was hij er ook de winnaar van het bergklassement. Half augustus finishte hij nog als vijfde in de Ronde van Lombardije.