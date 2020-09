Limburgse ondernemers bezorgd over welzijn van werknemers

De emotionele gezondheid van de medewerkers verontrust één op drie ondernemers. Veertig procent van de Limburgse werkgevers ligt wakker over het behoud van de bedrijfscultuur en de samenhang tussen de werknemers. Dat blijkt uit een rondvraag van werkgeverskoepel VKW over de gevolgen van de coronacrisis op het Limburgse bedrijfsleven. Uiteraard verontrusten omzet en financiële gezondheid de werkgevers nog meer. Maar het is erg opvallend dat het welzijn van en de samenwerking tussen de werknemers op de derde plaats komt.