Winkelketen Colruyt neemt de Fraluc Group, bekend van kledingketen ZEB, zo goed als volledig over. De Halse retailer trekt zijn belang op van 68 naar meer dan 96 procent, zo meldt hij donderdag nabeurs.

De Colruyt Group stapte in 2014 in de kledingketen ZEB. Die maakt intussen onderdeel uit van de holding Fraluc Group, waartoe ook de kledingketens PointCarré, The Fashion Store ...